Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan Rejim Karşıtı 7 Kişiye Gözaltı

Suudi Arabistan'dan Rejim Karşıtı 7 Kişiye Gözaltı

55 dakika önce

Suudi Arabistan'da biri kadın olmak üzere rejim karşıtı 7 aktivist gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'dan Rejim Karşıtı 7 Kişiye Gözaltı, System.String[]
Suudi Arabistan'da biri kadın olmak üzere rejim karşıtı 7 aktivist gözaltına alındı.

Suudi insan hakları grubu ALQST, biri kadın olmak üzere 7'den fazla aktivistin Suudi yetkililer tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında ABD - Suudi Arabistan vatandaşı olan 2 kişi de bulunuyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan, rejim karşıtı aktivistlere karşı gözaltıları yoğunlaştırdı. Gözaltına alınanlar arasında feminist aktivist Khadijah al-Harbi, ABD - Suudi Arabistan vatandaşı Salah al-Haidar, doktor ve yazar Badr al-Ibrahim, yazar Mohammed al-Sadiq, yazar Thumar al-Marzouqi, Fahad Abalkhail, Abdullah al-Duhailan bulunuyor. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:55 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
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