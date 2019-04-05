Suudi Arabistan'dan Rejim Karşıtı 7 Kişiye Gözaltı
55 dakika önce
Suudi Arabistan'da biri kadın olmak üzere rejim karşıtı 7 aktivist gözaltına alındı.
Suudi Arabistan
'da biri kadın olmak üzere rejim karşıtı 7 aktivist gözaltına alındı.
Suudi insan hakları grubu ALQST, biri kadın olmak üzere 7'den fazla aktivistin Suudi yetkililer tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında ABD
- Suudi Arabistan vatandaşı olan 2 kişi de bulunuyor.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan, rejim karşıtı aktivistlere karşı gözaltıları yoğunlaştırdı. Gözaltına alınanlar arasında feminist aktivist Khadijah al-Harbi, ABD - Suudi Arabistan vatandaşı Salah al-Haidar, doktor ve yazar Badr al-Ibrahim, yazar Mohammed al-Sadiq, yazar Thumar al-Marzouqi, Fahad Abalkhail, Abdullah al-Duhailan bulunuyor. - RİYAD
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:55 Kaynak: İHA
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