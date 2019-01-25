Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan Sudan'a Destek

Suudi Arabistan'dan Sudan'a Destek

3 saat önce

Suudi Arabistan, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının kraliyetin güvenlik ve istikrarının bir parçası olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'dan Sudan'a Destek, System.String[]
Suudi Arabistan, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının kraliyetin güvenlik ve istikrarının bir parçası olduğunu belirtti.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı ve Kral Selman bin Abdulaziz'in Sudan Temsilcisi Macid el Kassabi, başkent Hartum'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile bir araya geldi.

Kassabi, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın selamlarını Cumhurbaşkanı Beşir'e ilettiğini kaydetti.

"Kral Selman, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarının bir parçası olduğunu vurguladı." diyen Kassabi, iki ülke arasında tarihi ilişkiler, Cumhurbaşkanı Beşir'in de Kral Selman'la şahsi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın, Sudan'ı desteklemeye devam edeceğini ve iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için fırsatların bulunduğunu ifade eden Kassabi, Sudan ziyaretini, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Kral Selman'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan'daki gösterileri incelemek üzere görevlendirilen Başsavcı Amir Muhammed İbrahim yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır devam eden gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 29'a yükseldiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kral Selman, Suudi Arabistan, Sudan, Dünya
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