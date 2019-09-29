Suudi Arabistan'dan tarihi karar
1 saat önce
Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:06
Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek Yemen açıklarında 55 yolcuyu taşıyan feribot ortadan kayboldu Suudi Arabistan Kralı Selman'ın koruması General Abdülaziz Fagham öldürüldü Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı