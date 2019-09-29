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Suudi Arabistan'dan tarihi karar

1 saat önce

Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'dan tarihi karar, System.String[]

Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:06 
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Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek
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