Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan turizm atağı: ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerine turistik vize
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'dan turizm atağı: ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerine turistik vize

Suudi Arabistan'dan turizm atağı: ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerine turistik vize

20 dakika önce

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı. Riyad yönetimi hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez turist vizesi verileceğini açıkladı. ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahipleri de artık vize başvurusunda bulunabilecek

Suudi Arabistan'dan turizm atağı: ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerine turistik vize, System.String[]

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı. Riyad yönetimi hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez turist vizesi verileceğini açıkladı.


Belirlenen 49 ülkenin yanı sıra ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahipleri de artık vize başvurusunda bulunabilecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İngiltere, turist, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:57 
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