Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı

6 saat önce

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu

Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı, System.String[]

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.


Duyuru Suudi devlet ajansı SPA tarafından yapıldı.

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Suudi Arabistan, Almanya, Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:47 
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