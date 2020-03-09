Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.



Duyuru Suudi devlet ajansı SPA tarafından yapıldı.