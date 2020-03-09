Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı - Son Dakika Dünya
Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı
6 saat önce
Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Duyuru Suudi devlet ajansı SPA tarafından yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:47
Son Dakika Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti Hafter ile görüşen Macron duyurdu: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi