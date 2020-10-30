Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı geldi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından dünyadan destek ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Krallık, Türkiye'nin batısında Ege Denizi'ni vuran deprem sonucunda Türkiye'nin İzmir ilinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyduğu derin acıyı ve üzüntüyü dile getiriyor" denildi. - RİYAD