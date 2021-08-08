Suudi Arabistan'dan Umre açıklaması - Son Dakika

Yurt dışından umre ziyaretleri için başvurular pazartesi

günü başlıyor..

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yabancı ülkelerden umreciler ve ibadet amaçlı ziyaretçileri karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Başvurular "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacak.

Yeni tip corona virüs tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edilecek.

Umreciler ayrıca Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmek için

Suudi Arabistan'da onaylı Covid-19 aşılarını yaptıracak.

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 25 Temmuz itibarıyla yurt içinde umre sezonunun başladığını, günlük 20 bin kişinin kabul edileceğini açıklamıştı.