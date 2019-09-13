Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan umre dahil tüm ziyaretlere ek vergi
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Suudi Arabistan'dan umre dahil tüm ziyaretlere ek vergi

4 dakika önce

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020 yılında ülkeye yapılacak ziyaretler için vize alan vatandaşlardan kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) alınmasına karar verdi.

Suudi Arabistan'dan umre dahil tüm ziyaretlere ek vergi, System.String[]

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020 yılında ülkeye yapılacak ziyaretler için vize alan vatandaşlardan kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) alınmasına karar verdi.


Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020'de umre dahil tüm ziyaretler için vize alan vatandaşlarla ilgili yeni karar aldı. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın aldığı karara göre daha önce 3 yıl içerisinde birden fazla kutsal topraklara seyahat etmek isteyenlerden alınan yaklaşık bin 300 TL (2000 SAR) bundan sonra alınmayacak. Ancak yeni umre döneminden başlayarak kutsal toprakları ziyaret edecek herkesten kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) ek vergi alınacak. - İSTANBUL

Suudi Arabistan, Hac, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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