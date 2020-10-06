Suudi Arabistan'dan UNRWA'ya 25 milyon dolar destek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Suudi Arabistan'dan 25 milyon dolar mali destek aldıklarını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu bağışın Suudi Arabistan'ın, Ajansın Filistinli mültecilere sunduğu hizmetlere devam etmesi için taahhüt ettiği yardımın bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şunları kaydetti:

"Bölgesel siyasi kargaşa, salgın, ekonomik ve mali krizlerin yaşandığı bir dönemde, Filistinli mülteciler hak ve refahlarından kuşku duymayacak ve Suudi Arabistan'ın yanlarında olduğunu bilecekler."

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.