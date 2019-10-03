Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan "üretim istikrara kavuştu" açıklaması
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Suudi Arabistan'dan "üretim istikrara kavuştu" açıklaması

23 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından petrol üretiminin normal seviyelere döndüğünü belirterek, "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik.

Suudi Arabistan'dan

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından petrol üretiminin normal seviyelere döndüğünü belirterek, "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik. Saldırılara ilişkin sayfayı artık çevirdik." dedi.

Selman, Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Rusya Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "İstikrarsız Bir Dünyada Enerji Bağlılığını Korumak" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Saudi Aramco'nun 2 tesisine yapılan saldırıların ardından durumun tekrar istikrara kavuştuğunu anlatan Abdülaziz bin Selman, "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik. Saldırılara ilişkin sayfayı artık çevirdik." diye konuştu.

Selman, Suudi Arabistan'ın mevcut petrol üretim kapasitesinin günlük 11,3 milyon varil olduğunu dile getirerek, "Kasımda eski seviyelere döneceğiz. Çünkü yükümlülüklerimiz var, bu yükümlülükleri yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Saldırılara rağmen güvenilir bir petrol tedarikçisi olduklarını ispat ettiklerini savunan Prens Selman, "Başardığımız işi herkese göstermeye hazırız, herkesi tesislerimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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