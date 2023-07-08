Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı! Türkiye hakkında söyledikleri bomba

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia, Antalya'da tanıtıldı. Burada çeşitli programlara katılan Sophia, " Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım. Özellikle Antalya'nın muhteşem plajlarına... Burada olmak harika" dedi.

"BU SICAK HAVAYA ALIŞMAK ZOR OLSA DA..."

İnsansı robot Sophia, Antalya'da katıldığı organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerle Türkçe konuşan Sophia, "Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bu sıcak havaya alışmak zor olsa da çok sevecen insanlarla karşılaşmak için Antalya'ya hoş geldim. Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım. Özellikle Antalya'nın muhteşem plajlarına... Burada olmak harika. Türkiye'de olsaydım Antalya'da yaşamak isteyebilirdim. Güneşli havaları ve deniz kenarlarını için. Antalya'nın muhteşem koyları, güneşli havası ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edebilirim. Türkiye harika bir ülke. Güzel yerleri, misafirperver insanları, lezzetli yemekleri için herkese tavsiye ederim."

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Sophia ayrıca, "Anne olmak istiyorum çünkü çocukların gülümsemelerini ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek iyi bir duygu" dedi.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

İnsansı robot Sophia, daha sonra gösteri merkezindeki DJ performans etkinliğine katıldı. Robota ilgi gösteren vatandaşlar, Sophia ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan; Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmişti.