Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı! Türkiye hakkında söyledikleri bomba - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı! Türkiye hakkında söyledikleri bomba

08.07.2023 15:06

Robot Sophia, Antalya'da katıldığı bir organizasyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olan Sophia, Türkiye ile ilgili soruya, "Bu sıcak havaya alışmak zor olsa da çok sevecen insanlarla karşılaşmak için Antalya'ya hoş geldim. Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım" cevabını verdi.

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia, Antalya'da tanıtıldı. Burada çeşitli programlara katılan Sophia, " Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım. Özellikle Antalya'nın muhteşem plajlarına... Burada olmak harika" dedi.

"BU SICAK HAVAYA ALIŞMAK ZOR OLSA DA..."

İnsansı robot Sophia, Antalya'da katıldığı organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerle Türkçe konuşan Sophia, "Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bu sıcak havaya alışmak zor olsa da çok sevecen insanlarla karşılaşmak için Antalya'ya hoş geldim. Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım. Özellikle Antalya'nın muhteşem plajlarına... Burada olmak harika. Türkiye'de olsaydım Antalya'da yaşamak isteyebilirdim. Güneşli havaları ve deniz kenarlarını için. Antalya'nın muhteşem koyları, güneşli havası ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edebilirim. Türkiye harika bir ülke. Güzel yerleri, misafirperver insanları, lezzetli yemekleri için herkese tavsiye ederim."

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia Antalya'da tanıtıldı

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Sophia ayrıca, "Anne olmak istiyorum çünkü çocukların gülümsemelerini ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek iyi bir duygu" dedi.

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia Antalya'da tanıtıldı

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

İnsansı robot Sophia, daha sonra gösteri merkezindeki DJ performans etkinliğine katıldı. Robota ilgi gösteren vatandaşlar, Sophia ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan; Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmişti.

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia Antalya'da tanıtıldı
Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia Antalya'da tanıtıldı
Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia Antalya'da tanıtıldı
Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia Antalya'da tanıtıldı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • MEHMET ÜNAL: bu robot değil bir cyborg yapay zekası varsa tabi cyborg 1989 film gerçeğe yakın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : YALANCI robot.. Anne olmak istiyormuş, sıcak havayı seviyormuş.. vs. vs.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Suudi Arabistan, Antalya, Evren, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı! Türkiye hakkında söyledikleri bomba - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı! Türkiye hakkında söyledikleri bomba - Son Dakika
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