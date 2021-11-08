Suudi Arabistan'dan yabancıların Mekke ve Medine'de gayrimenkul fonlarına yatırım yapmasına izin - Son Dakika

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, vatandaş olmayanların "yatırım fonları aracılığıyla" Mekke ve Medine şehirlerinde gayrimenkul sahibi olmalarına izin verileceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan vatandaşı olmayanların, yatırım fonları aracılığıyla varlıklarının bir kısmını veya tamamını Mekke ve Medine sınırları içinde gayrimenkul fonuna katkılarını kabul edecek." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararla, yabancılar yatırım fonları aracılığıyla Mekke ve Medine'de gayrimenkul sahibi olabilecekler.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın bu adımla, ülkeye daha fazla yabancı sermaye çekmeyi ve petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan, yabancıların Mekke ve Medine'de doğrudan gayrimenkul sahibi olmasını engelliyor.