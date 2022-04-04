Suudi Arabistan'dan Yemen'e akaryakıt yardımı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Yemen'e akaryakıt yardımı

04.04.2022 12:42
Suudi Arabistan'dan Yemen'e akaryakıt yardımı

Suudi Arabistan, Yemen'de elektrik ihtiyacının karşılanması için 60 bin ton akaryakıt yardımında bulundu.

Suudi Arabistan, Yemen'de elektrik ihtiyacının karşılanması için 60 bin ton akaryakıt yardımında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Riyad yönetimi tarafından gönderilen 60 bin ton dizel yakıt yüklü gemi geçici başkent Aden'in Zeyt Limanı'na ulaştı.

Yemen'deki elektrik santrallerini çalıştırmak için gönderilen akaryakıt, hükümet güçlerinin kontrol ettiği kentlerde kullanılacak.

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de büyük oranda akaryakıt ve elektrik krizi yaşanırken, bu durum çeşitli bölgelerde sık sık protestolara neden oluyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı.

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Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladı Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladı Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak

Suudi Arabistan, Akaryakıt, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Yemen'e akaryakıt yardımı - Son Dakika


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