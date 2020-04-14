Suudi Arabistan'dan Yemen'in Mehra iline askeri takviye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Yemen'in Mehra iline askeri takviye - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan Yemen'in Mehra iline askeri takviye

6 saat önce

Suudi Arabistan, Yemen'in doğusunda, Umman sınırında yer alan El-Mehra iline askeri takviye gönderdi.

Suudi Arabistan'dan Yemen'in Mehra iline askeri takviye, System.String[]

Suudi Arabistan, Yemen'in doğusunda, Umman sınırında yer alan El-Mehra iline askeri takviye gönderdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'a ait zırhlı ve askeri araçların yer aldığı takviye güçler kara yoluyla Mehra iline ulaştı.

Söz konusu güçlerin, Suudi Arabistan ile Yemen arasında yer alan, Hadramevt ilindeki El-Vedia kara sınır kapısından geçtiği belirtildi.

Öte yandan Mehra Barışçıl Eylem Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin bölgedeki askeri varlığını artırdığını ifade etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Komitenin Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmed Abdullah Bilhaf, Suudi güçlerinin açık bir şekilde meydan okuması olarak nitelendirdiği bu adımın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için küresel düzeyde alınan koruyucu önlemlere de aykırı olduğunu öne sürdü.

Riyad yönetiminin, askeri gücünü takviye çalışmalarını "Mehra ilinin işgali" şeklinde değerlendiren Komite, açıklamasında, kaydedilecek Kovid-19 vakalarının sorumluluğunun da Suudi Arabistan'a ait olduğunu belirtti.

Komite, bu hamle karşısındaki tepkisini barış yanlısı faaliyetleriyle ifade edeceğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçlerinden daha önce yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, 2017'nin sonlarından bu yana güvenliğin artırılması ve kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele çerçevesinde Mehra iline askeri güç sevk ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:44 Kaynak: AA

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