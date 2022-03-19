Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Zelenskiy'nin Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Zelenskiy'nin Özel Temsilcisi ile görüştü

19.03.2022 21:16
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Zelenskiy'nin Özel Temsilcisi ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Temsilcisi Bektum Rostam ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Temsilcisi Bektum Rostam ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'dan yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, Rostam'ı başkent Riyad'daki bakanlık binasında kabul etti.

Ukrayna'daki savaşın ele alındığı görüşmede, Bin Ferhan, ülkesinin, bölgede tansiyonun düşürülmesine, sivillerin korunmasına ve siyasi çözüme yönelik uluslararası çalışmalara katkıda bulunacak her adımı destekleyeceğini vurguladı.

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Vladimir Zelenskiy, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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