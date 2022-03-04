Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna krizini görüştü

04.03.2022 23:25
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna krizini görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda onları desteklemenin ve geliştirmenin yolları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve bunlara yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan Ukrayna'daki krizle ilgili son gelişmeleri ele alırken, bin Ferhan, dünya ve bölgenin güvenlik ve istikrarı için krizin, tarafların ulusal güvenliği ve çıkarları çerçevesinde siyasi ve barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İkili ayrıca, başta Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuda koordinasyon ve ikili çabalara değindi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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