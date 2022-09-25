Suudi Arabistan: Filistin sorununa adil ve kapsamlı çözüm bulunması hızlandırılmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan: Filistin sorununa adil ve kapsamlı çözüm bulunması hızlandırılmalıdır

25.09.2022 02:44
Suudi Arabistan: Filistin sorununa adil ve kapsamlı çözüm bulunması hızlandırılmalıdır

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Filistin ve İsrail arasındaki iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı icraatları kınadığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Filistin ve İsrail arasındaki iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı icraatları kınadığını belirtti.

Bin Ferhan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul oturumunda bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin konuşma yaptı.

Filistin'de iki devletli çözüm

Bin Ferhan, konuşmasında, " Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için uluslararası yasal kararlara ve Arap barış girişimine uygun başkenti Doğu Kudüs 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şeklinde Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının hızlandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı girişimleri kınadığını dile getiren Bin Ferhan, söz konusu icraatların derhal ve tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebi

Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, BM Güvenlik Konseyi'nde daha adil ve uluslararası toplumdaki reel değişimlere daha uygun olacak şekilde reform çağrılarını tekrar ettiklerini belirterek, tüm ülkelere kalkınma ve barış imkanlarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın oldukça önemli insan hakları dosyasıyla ilgilendiğini, bunların korunması ve güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Arap kimliği korunmalı

Bin Ferhan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve Arap kimliğinin korunmasının zorunlu olduğunu, siyasi bir çözüm bulmak üzere çaba gösteren BM temsilcisine destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm ihtiyaç sahibi Suriyelilere insani yardımların engel olunmaksızın ulaştırılmasının önemini vurgulayan Bin Ferhan, yeni çatışmaların çıkmaması ve ateşkes anlaşmalarının korunması gerektiğini dile getirdi.

İran komşularıyla güven inşa etmeli

İran'a komşularıyla güven inşasına ilişkin icraatlarını güçlendirmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, Tahran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürmesi ve nükleer konusunda üzerine düşeni yerine getirmesini istedi.

Bin Ferhan, uluslararası toplumdan "terörü himaye eden ideolojiler ihraç eden ülkelere karşı durmalarını" talep etti.

Yemen'de ateşkes uzatılmalı Taiz'den abluka kalkmalı

Yemen'deki ateşkese ilişkin Bin Ferhan, ülkesinin ateşkesin uzatılmasını desteklediğini ve 2015'ten bu yana abluka altındaki Taiz kenti yolunun açılmasının zorunlu olduğunu ve Yemen Başkanlık Konseyi'ne görevini yerine getirme imkanı sağlanması gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan konusunda 'dış müdahaleye' karşı güçlü adım atılacağını söyledi Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan konusunda 'dış müdahaleye' karşı güçlü adım atılacağını söyledi Türkmenistan'da daimi ikamet eden yabancı uyruklulara Türkmenistan pasaportu verildi Türkmenistan'da daimi ikamet eden yabancı uyruklulara Türkmenistan pasaportu verildi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: Filistin sorununa adil ve kapsamlı çözüm bulunması hızlandırılmalıdır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Mahsa Amini'nin ölümünün ardından karışan İran'da ölü sayısı 41'e yükseldi
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rum lideri incitmiş! Türkiye'ye küstah bir suçlamada bulundu
23:39 Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi
23:16 Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı
22:46 Sağlık Bakanı Koca hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen kadına tepki gösterdi
22:48 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik dikkat çeken ifadeler: Thank you deyip geçiştirmemeleri lazım
22:38 Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a İYİ Parti lideri Akşener'den sert ifadeler: O şerefsize gerekeni yapamadım
21:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz
21:25 Adana'da çıkan silahlı çatışma evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan yaşlı kadını canından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 02:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan: Filistin sorununa adil ve kapsamlı çözüm bulunması hızlandırılmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement