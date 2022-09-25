Suudi Arabistan: Filistin sorununa adil ve kapsamlı çözüm bulunması hızlandırılmalıdır

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Filistin ve İsrail arasındaki iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı icraatları kınadığını belirtti.

Bin Ferhan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul oturumunda bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin konuşma yaptı.

Filistin'de iki devletli çözüm

Bin Ferhan, konuşmasında, " Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için uluslararası yasal kararlara ve Arap barış girişimine uygun başkenti Doğu Kudüs 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şeklinde Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının hızlandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı girişimleri kınadığını dile getiren Bin Ferhan, söz konusu icraatların derhal ve tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebi

Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, BM Güvenlik Konseyi'nde daha adil ve uluslararası toplumdaki reel değişimlere daha uygun olacak şekilde reform çağrılarını tekrar ettiklerini belirterek, tüm ülkelere kalkınma ve barış imkanlarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın oldukça önemli insan hakları dosyasıyla ilgilendiğini, bunların korunması ve güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Arap kimliği korunmalı

Bin Ferhan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve Arap kimliğinin korunmasının zorunlu olduğunu, siyasi bir çözüm bulmak üzere çaba gösteren BM temsilcisine destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm ihtiyaç sahibi Suriyelilere insani yardımların engel olunmaksızın ulaştırılmasının önemini vurgulayan Bin Ferhan, yeni çatışmaların çıkmaması ve ateşkes anlaşmalarının korunması gerektiğini dile getirdi.

İran komşularıyla güven inşa etmeli

İran'a komşularıyla güven inşasına ilişkin icraatlarını güçlendirmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, Tahran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürmesi ve nükleer konusunda üzerine düşeni yerine getirmesini istedi.

Bin Ferhan, uluslararası toplumdan "terörü himaye eden ideolojiler ihraç eden ülkelere karşı durmalarını" talep etti.

Yemen'de ateşkes uzatılmalı Taiz'den abluka kalkmalı

Yemen'deki ateşkese ilişkin Bin Ferhan, ülkesinin ateşkesin uzatılmasını desteklediğini ve 2015'ten bu yana abluka altındaki Taiz kenti yolunun açılmasının zorunlu olduğunu ve Yemen Başkanlık Konseyi'ne görevini yerine getirme imkanı sağlanması gerektiğini vurguladı.