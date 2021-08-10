Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, ABD'li mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki en önemli gelişmeler, Suudi Arabistan-ABD arasındaki stratejik ilişki ve bu ilişkiyi her alanda güçlendirmenin yolları ele alındı.

Haberde görüşmeye ilişkin başka detaya yer verilmedi.