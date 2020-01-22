Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İran ile müzakereye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: 'İran ile müzakereye hazırız' - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İran ile müzakereye hazırız"

6 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun tamamen Tahran yönetimine bağlı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı:

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun tamamen Tahran yönetimine bağlı olduğunu söyledi.

Bin Ferhan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda gazetecilere Tahran- Riyad ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

İran'ın şiddete başvurarak bölgesel hedeflerinde daha fazla yol alamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, bunun da ikili diyalog için bir ön şart olabileceğini dile getirdi.

Suudi Bakan, "İran ile müzakereye hazırız. Ancak bu, tamamen İran'ın elinde." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano yuvaya dönüyor!
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı evinde öldürüldü Çekilme gerginliği büyüyor! Iraklı vekillerden ABD'li askerlerle ilgili yeni adım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:05:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İran ile müzakereye hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]