Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: 'İran ile müzakereye hazırız' - Son Dakika
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İran ile müzakereye hazırız"
6 saat önce
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun tamamen Tahran yönetimine bağlı olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun tamamen Tahran yönetimine bağlı olduğunu söyledi.
Bin Ferhan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda gazetecilere Tahran- Riyad ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.
İran'ın şiddete başvurarak bölgesel hedeflerinde daha fazla yol alamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, bunun da ikili diyalog için bir ön şart olabileceğini dile getirdi.
Suudi Bakan, "İran ile müzakereye hazırız. Ancak bu, tamamen İran'ın elinde." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano yuvaya dönüyor! İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı evinde öldürüldü Çekilme gerginliği büyüyor! Iraklı vekillerden ABD'li askerlerle ilgili yeni adım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir