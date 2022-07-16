Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Yemen'de diyalog ve barış vurgusu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın açıklaması CİDDE (AA) – Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Cidde'de yapılan Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi sonrasında yaptığı basın açıklaması sırasında yöneltilen bir soru üzerine, " Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için çalışıyoruz, ancak Husilerin Yemen'in çıkarlarının diyalog ve barışta olduğunu anlaması gerekiyor." diye konuştu.