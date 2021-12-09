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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesi ile Lübnan arasında kriz olmadığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesi ile Lübnan arasında kriz olmadığını açıkladı Açıklaması

09.12.2021 23:10
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesi ile Lübnan arasında kriz olmadığını açıkladı Açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesi ile Lübnan arasında bir kriz olmadığını, krizin Hizbullah ile Lübnan halkı arasında olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesi ile Lübnan arasında bir kriz olmadığını, krizin Hizbullah ile Lübnan halkı arasında olduğunu söyledi.

Faysal bin Ferhan, Bahreyn'in başkenti Manama'daki temasları kapsamında mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Lübnan'da geçen hafta istifa eden eski Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin sözlerinin yol açtığı gerilimi değerlendiren Bin Ferhan, "Suudi Arabistan ile Lübnan arasında kriz yok. Önemli olan gerçek reformları görmemiz. Lübnan'daki kriz Hizbullah ile halk arasında." dedi.

Bin Ferhan, "Lübnan hükümetinin sözlerini değil, icraatlarını görmeliyiz." diye konuştu.

Suudi Bakan, İran'ın nükleer programıyla ilgili Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmelere ilişkin ise, "Nükleer müzakerelerin verimli geçmesini ve Körfez ülkelerinin çıkarlarını korumasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi topraklarını savunduklarını düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesi ile Lübnan arasında kriz olmadığını açıkladı Açıklaması
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesi ile Lübnan arasında kriz olmadığını açıkladı Açıklaması
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesi ile Lübnan arasında kriz olmadığını açıkladı Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Hizbullah, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesi ile Lübnan arasında kriz olmadığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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