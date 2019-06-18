Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mursi'nin öldüğü gün 'İhvan' paylaşımı
1 saat önce
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabında, Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği gün "Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağıdır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:53
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