Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mursi'nin öldüğü gün 'İhvan' paylaşımı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mursi'nin öldüğü gün 'İhvan' paylaşımı

1 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabında, Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği gün "Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağıdır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mursi'nin öldüğü gün 'İhvan' paylaşımı, System.String[]
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiği gün, "Müslüman Kardeşler örgütü terörün kaynağıdır" ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda Mursi'nin hayatını kaybetmesine değinilmezken, Müslüman Kardeşler örgütü (İhvan) için kanlı el resmi yanında, "İslam'ı temsil etmiyor ve toplumların istikrarına zarar veriyor" denildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:53 
Müslüman Kardeşler, Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Muhammed Mursi, Dünya
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