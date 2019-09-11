Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Dışişlerinden, Güney Kıbrıs'a ilk resmi ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Suudi Arabistan Dışişlerinden, Güney Kıbrıs'a ilk resmi ziyaret

1 saat önce

Suudi Arabistan'dan Güney Kıbrıs'a, dışişleri bakanlığı düzeyinde ilk ziyaret yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişlerinden, Güney Kıbrıs'a ilk resmi ziyaret, System.String[]

Suudi Arabistan'dan Güney Kıbrıs'a, dışişleri bakanlığı düzeyinde ilk ziyaret yapıldı.

Rum ve Suudi basınında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Güney Kıbrıs'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Assaf, Lefkoşa'ya düzenlediği ziyarette Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelerde bulundu

Bakan Assaf, görüşmede, Kıbrıs meselesini ele aldıklarını belirterek, "Biz Kıbrıs'ın meşruluğunu ve egemenliğini destekliyoruz. Ayrıca, Kıbrıs konusunda özellikle Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kararları destekliyoruz. Tarafların sorunları barışçıl yollarla çözmesini umuyoruz. Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Assaf, coğrafi konumu ve Arap dünyası ile yıllardır süren diyaloğu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Rum Bakan Hristodulidis de Suudi bir bakan tarafından Güney Kıbrıs'a yapılan ilk resmi ziyaretin önemini vurgulayarak, bu ülkeyle politika, ekonomi, enerji, güvenlik, askeri ve savunma gibi alanlarda yapılacak potansiyel iş birliklerine dikkati çekti.

Bakan Assaf, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ilk Suudi Dışişleri Bakanı oldu.

Suudi Arabistan'ın Güney Kıbrıs'taki ilk büyükelçisi Halid Muhammed Al Sharis de geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e güven mektubunu sunmuştu.

Suudi Arabistan, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son anketin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "İttifak siyasetine devam edeceğiz" açıklaması geldi
"Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt: Arkadaşım benim, siyasi akrabam benim Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:39:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Dışişlerinden, Güney Kıbrıs'a ilk resmi ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]