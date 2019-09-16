Son Dakika Haberleri: Suudi arabistan drone saldırısı sonrası brent yüzde 10'a yakın arttı
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Suudi arabistan drone saldırısı sonrası brent yüzde 10'a yakın arttı

1 saat önce

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına hafta sonu düzenlenen drone saldırısının ardından yüzde 10'a yakın yükseldi.

Suudi arabistan drone saldırısı sonrası brent yüzde 10'a yakın arttı, System.String[]

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına hafta sonu düzenlenen drone saldırısının ardından yüzde 10'a yakın yükseldi.

Suudi Arabistan'daki petrol sahalarına Cumartesi günü düzenlenen drone saldırısı sonrası, Suudi Arabistan'ın üretimi kısıtlayacağı beklentileriyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 8.70 artışla 65.46 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 7.91 artışla 59.19 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu Suudi Arabistan saldırısı sonrası güvenli liman arayışında olan yatırımcıların etkisiyle altın fiyatı yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.0 artışla 17.92 dolardan,

altın, yüzde 0.73 artışla 1,510.50 dolardan,

bakır, yüzde 0.96 düşüşle 2.67 dolardan,

platin, yüzde 0.32 artışla 955.2 dolardan ve

paladyum yüzde 0.82 artışla 1,614 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 452 liraya, Cumhuriyet altını da 1,869 liraya yükseldi.

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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