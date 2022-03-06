Suudi Arabistan Dünya Savunma Fuarı, Riyad'da başladı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) başkent Riyad'da başladı.

WDS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad'da düzenlenen fuarın "dünyanın dört bir yanından savunma ve güvenlik sektörlerinin öncülerinin geniş katılımıyla ilk kez kapılarını açtığı" ifade edildi.

Riyad'da 800 bin metrekarelik bir alanda düzenlenen fuara, 85'ten fazla askeri heyetin katılması bekleniyor. Ayrıca 30 binden fazla ziyaretçi ve uluslararası endüstride öne çıkan 3 bin kişinin de fuarı ziyaret etmesi planlanıyor.

Savunma endüstrisinin kara, deniz, hava, bilgi güvenliği ve uydu (uzay) alanlarındaki ürünlerinin sergilendiği fuarda 15 ülkenin sergi alanı bulunuyor.

Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) Başkan Yardımcısı Abdulmelik el-Kohaci, fuarda yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyada savunma şirketlerinin ayakta kalması için inovasyonun önemini vurguladı.

Lockheed Martin Suudi Arabistan sorumlusu Joseph Rank ve Boing Global CEO'su Ted Colbert da fuarda düzenlenen etkinlikte birer konuşma yaptı.

Güvenlik alanında gerginliklerle dolu bölgenin ortasında düzenlenen WDS fuarının, Bahreyn'deki Deniz Savunma Fuarı Navdex, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İdex ve Mısır'daki Edex gibi benzerleri arasında yerini aldığı ifade ediliyor.