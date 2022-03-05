Suudi Arabistan Dünya Savunma Fuarı (WDS) yarın başlıyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) yarın başlıyor.

Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da organize edilen fuarda 45 ülkeden 800'den fazla firma yer alacak.

WDS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 800 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuara, 85'ten fazla askeri heyetin katılması bekleniyor. Ayrıca 30 binden fazla ziyaretçi ve uluslararası endüstride öne çıkan 3 bin kişinin de fuarı ziyaret etmesi planlanıyor.

Fuar, savunma endüstrisinin kara, deniz, hava, bilgi güvenliği ve uydu (uzay) genelinde operasyonel birlikte çalışabilirlik alanları ile ekipman, kuvvet ve sistemlerin etkili bir şekilde koordine edilmesi üzerine küresel bir platform olmaya odaklanıyor.

Ayrıca, Riyad yakınlarındaki Daimi Karargah, askeri uçakların gösterileri için 3 kilometrelik askeri uçak pisti ve ekipmanlarının yeteneklerini göstermek isteyen üreticiler için bir çöl alanı da dahil olmak üzere entegre canlı sunumlar için tasarlandı.

Resmi bilgilere göre, fuar, 3 km uzunluğunda ve en az 45 metre genişliğinde bir uçak pisti ve hava gösterileri için bir pist tahsis eden ilk küresel savunma sergisi olma özelliğini taşıyor.

Fuar, 30 bin metrekarenin üzerindeki kapalı sergi alanına, uçakları sergilemek için 15 bin metrekareden fazla bir alana ve kara ekipmanları için ayrılmış 200 bin metrekarelik başka bir alana ev sahipliği yapacak.

-Tanıtım etkinliği ve canlı performanslar.

Resmi internet sitesine göre, iki yılda bir düzenlenecek fuar kapsamında bugün de hazırlık amacıyla Riyad Savunma Buluşması adı altında tanıtım etkinliği yapılacak. Askeri ve siyasi şahsiyetlerin katılacağı etkinlikte ayrıca, Riyad semalarında uçuş gösterileri yapılacak.

Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Navantia, BAE Systems, L3 Harris and Norinco gibi savunma sanayi devlerinin katılımıyla gerçekleşecek açılış programında, güvenlik ve savunma sistemleri arasındaki operasyon uyumluluk gücünü gösteren canlı performanslar sergilenecek.

Fuara ilişkin değerlendirmeler

WDS sitesinde yer alan açıklamada, ülkenin "savunma sanayinde en çok harcama yapan ülkeler" arasında yer aldığı düşüncesinden yola çıkarak etkinliğin yapılmasına karar verildiği vurguladı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, üç kıtayı birbirine bağlayan Doğu ile Batı'yı birleştiren jeo-stratejik konumu ve savunma sanayiinin gelecek vizyonuna katkıda bulunma arzusundan dolayı ülkeyi böyle bir organizasyona ev sahipliği için ideal bir yer haline getirdiğine dikkat çekildi.

Buna ek olarak, fuara teşvik eden sebepler arasında, "ülkenin gelecek 10 yıl içinde yerlilik oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarma, savunma sanayindeki harcamalarını yeniden dengeleme, küçük ve orta ölçekli kuruluşların oynadığı rolü geliştirme planı" olduğu kaydedildi.

Uluslararası Ernst and Young Danışmanlık şirketi, bu yılın başında fuarın 2030 yılında 186 milyon dolar ekonomik kalkınma sağlayacağı ve ülke 4 bin 825 kişiye istihdam açacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Savunma fuarları artıyor

Güvenlik gerginlikleriyle dolu bölgenin ortasında düzenlenecek fuar, etkinlikleriyle böylece Bahreyn'deki Deniz Savunma Fuarı Navdex, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İdex ve Mısır'da kurulan Edex gibi benzerleri arasına katılmış olacak.