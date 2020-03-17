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Suudi Arabistan düşen petrol fiyatlarına rağmen günlük ihracatını 10 milyon varile çıkaracak
6 saat önce
Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi.
Al Arabiya kanalının internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:34
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