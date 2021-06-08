Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Nassr, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyip, 15 gol atmıştı.
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Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan ekibi El-Nassr, Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı - Son Dakika Spor