Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan/el Falih: Arz Kısıntısı İkinci Yarıda da Sürebilir

Suudi Arabistan/el Falih: Arz Kısıntısı İkinci Yarıda da Sürebilir

46 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği üye olmayan üreticilerin (OPEC+) sürdürdüğü arz kısıntısı anlaşmasının, 2019'un ikinci yarısında da sürebileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan/el Falih: Arz Kısıntısı İkinci Yarıda da Sürebilir, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği üye olmayan üreticilerin (OPEC+) sürdürdüğü arz kısıntısı anlaşmasının, 2019'un ikinci yarısında da sürebileceğini vurguladı.

El Falih, Bakü'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, OPEC'in petrol piyasasını yeniden dengeye getirme çabalarının henüz başarıya ulaşmadığını, ABD'nin İran ve Venezuela'ya yaptırımlarına karşın küresel petrol stoklarındaki artışın sürdüğüne dikkat çekti ve ekledi: "OPEC'in petrol piyasasını dengeye getirme görevi devam ediyor. Hale stoklarda artış gözlemliyoruz. Arz kısıntısını Haziran'a kadar kesinlikle sürdürmemiz gerekli. Yılın ikinci yarısında ne yahacağımıza karar vermek için arz ve talebi izlemeyi devam ettirmeye hazırız."

Suudi Arabistan'ın Mart ve Nisan aylarında petrol ihracatının 7 milyon varil/gün düzeyinin altında kalacağına işaret eden Nisan ayında petrol ihracatının Mart ayına göre 100 bin varil/gün daha düşük olacağını da vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:27 Kaynak: DHA

Opec, Suudi Arabistan, Ekonomi
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