Suudi Arabistan Enerji Bakanı Davos Gezisini İptal Etti

– Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Khalid Al-Falih İsviçre
'nin Davos ziyaretini iptal etti.
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çarşamba
günü bir panele katılması beklenen Al-Falih'in söz konusu ziyaretini neden iptal ettiği bilinmezken, Suudi Enerji Bakanı'nın ayrıca Rusya
Enerji Bakanı Alexander Novak
ile de görüşmesi bekleniyordu. Al-Falih ve Novak'ın görüşmesi, Aralık
'ta Viyana
'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretimi kısıtlama toplantısından sonraki ilk görüşme olacaktı.
Bu yılki WEF toplantısını iptal eden Al-Falih, Meksika
sınırı anlaşmazlığının ardından ABD
hükümetinin kapanması sebebiyle ziyaretini iptal eden ABD Başkanı Donald Trump
ve delegasyonuna katılmış oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, sarı yelekliler eylemleri nedeniyle Davos gezisini iptal etmiş ve Brexit anlaşmasının Parlamento
'dan yeterli oy alamamayınca, Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
de zirveye katılmayacağını açıklamıştı. - İstanbul