Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Enerji Bakanı Davos Gezisini İptal Etti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Davos Gezisini İptal Etti

28 dakika önce

– Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih İsviçre'nin Davos ziyaretini iptal etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Davos Gezisini İptal Etti, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih İsviçre'nin Davos ziyaretini iptal etti.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çarşamba günü bir panele katılması beklenen Al-Falih'in söz konusu ziyaretini neden iptal ettiği bilinmezken, Suudi Enerji Bakanı'nın ayrıca Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile de görüşmesi bekleniyordu. Al-Falih ve Novak'ın görüşmesi, Aralık'ta Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretimi kısıtlama toplantısından sonraki ilk görüşme olacaktı.

Bu yılki WEF toplantısını iptal eden Al-Falih, Meksika sınırı anlaşmazlığının ardından ABD hükümetinin kapanması sebebiyle ziyaretini iptal eden ABD Başkanı Donald Trump ve delegasyonuna katılmış oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler eylemleri nedeniyle Davos gezisini iptal etmiş ve Brexit anlaşmasının Parlamento'dan yeterli oy alamamayınca, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May de zirveye katılmayacağını açıklamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:38 Kaynak: DHA

Ekonomi
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