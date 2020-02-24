Suudi Arabistan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığı iddia ediliyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığı iddia ediliyor

7 saat önce

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" örgütü, eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Davud eş-Şiryan'ın gözaltına alındığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığı iddia ediliyor, System.String[]

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" örgütü, eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Davud eş-Şiryan'ın gözaltına alındığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını duyurdu.

Örgüt, Twitter hesabından "Şubat ayının başından bu yana kayıp olması dolayısıyla gazeteci Davud Şiryan'ın gözaltında olduğuna dair haberler dönüyor." paylaşımında bulundu.

Paylaşımda ayrıca Şiryan'ın Eylül 2019'da Suudi Arabistan Radyo ve Televizyon Kurumu'ndaki görevinden alındığı hatırlatıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan'daki karar organlarına yakınlığıyla bilinen "Acil Suudi" adlı Twitter hesabının, Şiryan'ın gözaltına alındığı paylaşımını kısa süre içinde kaldırılması dikkati çekti.

Suudi makamlar, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Davud Şiryan, SBC kanalındaki "Biz Susmayacağız" isimli programında Suudi kadınlar, Suudi erkeklerin yabancı kadınlarla evlenmesi ve uyuşturucu gibi hassas konulara değiniyor ve medyada büyük tartışmalara yol açıyordu. Şiryan'ın sosyal medya paylaşımları da tepki alıyordu.

Suudi Arabistan, Twitter, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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