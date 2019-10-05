Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi
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Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi

56 dakika önce

Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi ziyaret edecek kadın ve erkek turistlerin, evli olduklarını kanıtlayan bir belge göstermeksizin otellerde aynı odayı paylaşmasına izin verdi

Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi, System.String[]

Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi ziyaret edecek kadın ve erkek turistlerin, evli olduklarını kanıtlayan bir belge göstermeksizin otellerde aynı odayı paylaşmasına izin verdi.


Uygulama ile Suudi kadınlar da dahil olmak üzere yabancı kadınların tek başlarına otelde kalmasının önü açılıyor.

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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:31 
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