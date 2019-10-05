Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi
56 dakika önce
Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi ziyaret edecek kadın ve erkek turistlerin, evli olduklarını kanıtlayan bir belge göstermeksizin otellerde aynı odayı paylaşmasına izin verdi
Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi ziyaret edecek kadın ve erkek turistlerin, evli olduklarını kanıtlayan bir belge göstermeksizin otellerde aynı odayı paylaşmasına izin verdi.
Uygulama ile Suudi kadınlar da dahil olmak üzere yabancı kadınların tek başlarına otelde kalmasının önü açılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:31
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