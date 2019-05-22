Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Gelecek Yıl Umreci Sayısını Arttıracak

Suudi Arabistan Gelecek Yıl Umreci Sayısını Arttıracak

6 saat önce

Her yıl umre için yaklaşık 8 milyon kişiyi ağırlayan Suudi Arabistan, gelecek yıl bu sayıyı 15 milyona çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan Gelecek Yıl Umreci Sayısını Arttıracak, System.String[]
Her yıl umre için yaklaşık 8 milyon kişiyi ağırlayan Suudi Arabistan, gelecek yıl bu sayıyı 15 milyona çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşleri Vekili Muhammed bin Abdurrahman el-Beycavi, ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, 2020'de umreci sayısının 15 milyonu aşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.


Kutsal toprakları ziyaret edenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için ülkesinin elinden geleni yaptığını kaydeden Beycavi, bu kapsamda hizmet projelerinin genişletildiğini, havalimanı sayısının arttırıldığını ve metro açıldığını hatırlattı.


Beycavi ayrıca son 10 yıldır Suudi Arabistan'a umre için yılda yaklaşık 8 milyon kişinin geldiğine işaret ederek, "2030 Vizyonu" kapsamında 2030 yılında bu sayının 30 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:27 Kaynak: AA
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