Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi. - Son Dakika

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Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.
6 saat önce
Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.
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