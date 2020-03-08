Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi. - Son Dakika

Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

6 saat önce

Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi., System.String[]

Suudi Arabistan genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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