Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli Girit Adası'ndaki hava üssünü ziyaret etti - Son Dakika

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Ruveyli Girit Adası'ndaki Suda hava üssünü ziyaret etti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın, Suda hava üssünü "Falcon Eye-1" adı altında gerçekleşen ortak tatbikat kapsamında ziyaret ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Suudi Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli'nin, Yunan mevkidaşı General Konstantinos Floros ile ikili görüşmede, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin eğitim tesislerinden karşılıklı yararlanma ve bölgedeki ülkelerle çok uluslu tatbikatların yapılması konularını ele aldıkları ifade edildi.

Görüşmelerin, Yunan Genelkurmayı'nın ilerleyen dönemde Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretle devam edeceği aktarıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasında yapılan ortak tatbikat çerçevesinde 13 Mart'ta Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-15 C tipi uçak ve ilgili personelin Suda hava üssüne ulaştığını açıklamıştı.