Suudi Arabistan güçleri, BAE gemisinin Sokotra Adası'na girişine izin vermedi - Son Dakika

Yemen'in Sokotra Adası'na girmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir geminin, bölgede konuşlanan Suudi Arabistan güçleri tarafından engellendiği belirtildi.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE gemilerinin Sokotra Adası'nın Hadibu kentinde bulunan limana giriş yaparak, yük boşaltmasına Suudi Arabistan güçleri izin vermedi.

Güney Geçiş Konseyini (GGK) destekleyen BAE'nin gemisinin ayrılıkçı milisler için silah taşıdığı iddia ediliyor.

BAE ve GGK'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Yemen hükümeti ile isyancı askerler ve GGK arasında 2 Mayıs'ta imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" gereğince, Hadibu kentindeki tüm askeri noktaların hükümet ve koalisyona bağlı ortak güçlere teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Suudi Arabistan, 7 Mayıs'ta söz konusu anlaşma uyarınca Hadibu kentindeki emniyet noktalarından çekilmişti.

Yemenli bir yetkili, Suudi Arabistan güçlerinin çekilme kararının, Sokotra'da yaşanan gerilim ve GGK ile kendilerine destek veren askeri birliklerin bu bölgeye doğru ilerlemesiyle eş zamanlı gerçekleştiğine işaret etmişti.

Suudi Arabistan'a bağlı güçler son olarak, 9 Mayıs'ta hükümet güçleri ile GGK arasındaki anlaşmazlığın daha fazla tırmanmaması için Hadibu'da yeniden konuşlanmıştı.