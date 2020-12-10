Suudi Arabistan güçleri, Riyad Anlaşması çerçevesinde Yemen'in Ebyen iline ulaştı - Son Dakika

Yemen'de hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan güçleri ülkenin güneyindeki Ebyen iline ulaştı.

İsmini vermek istemeyen askeri bir kaynak, aralarında önemli subayların da bulunduğu Suudi Arabistan güçlerinin 6 zırhlı araçla Ebyen'in güneyindeki Şakra kentine ulaştığını belirtti.

Söz konusu askeri kaynak, Suudi Arabistan güçlerinin Ebyen'de tarafların çatışma noktalarından çekilmesini denetleyeceğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinin ardından 27 Haziran'da hükümet ile GGK'nın ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ancak ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK "yeni hükümet" konusunda anlaştı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden gün içinde yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nın bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya konuşan bir koalisyon yetkilisi, Riyad Anlaşması'nı hızlandırma mekanizmasının bugün itibarıyla uygulamaya konulması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Siyasi güçler, 24 bakandan oluşacak bir Yemen hükümeti kurulması konusunda anlaştı. Kabinede GGK'dan bakanlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu yetkili ayrıca, koalisyon güçlerinin, Ebyen'deki askeri güçlerin cephelere gitmesi ve başkent Aden'deki güçlerin de kent dışına çıkarılmasını denetleme görevini yerine getireceğini aktarmıştı.