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Suudi Arabistan Güney Kore'ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor

1 saat önce

Suudi Arabistan, Güney Kore'deki Suudi firması Aramco'ya ait petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan Güney Kore'ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor, System.String[]
Suudi Arabistan, Güney Kore'deki Suudi firması Aramco'ya ait petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Seul Mavi Başkanlık Sarayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Moon Jae-in ile Veliaht Prens iki ülke arasında ekonomik işbirliği konusunda görüşmeler yaptı. Suudi Arabistan medyasındaki haberlerde, Muhammed bin Selman'ın Güney Kore'nin üçüncü büyük petrol rafinerisi olan ve tamamı Suudi Arabistan firması Aramco'ya ait olan petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapacağı kaydedildi. Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Nasır da rafinerinin ham petrolü doğrudan kimyasal maddelere dönüştüreceğini söyledi. Suudi Arabistan Petrol İdaresi S-Oil'den geçen şubat ayında yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Aramco'nun ticaret departmanına 2 milyar 320 milyon dolarlık petrol ürünü satacağı ifade edilmişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
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