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Suudi Arabistan: Hac anlaşmaları için koronavirüsle ilgili gelişmelerin netleşmesini bekleyin
7 saat önce
Suudi Arabistan'dan "Hac anlaşmaları için koronavirüsle ilgili gelişmelerin netleşmesini bekleyin" çağrısı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, dünya ülkelerine, hac sözleşmelerini imzalama konusunda koronavirüsle (Covid-19) ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemeleri çağrısında bulundu.
Bakan Benten, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, dünyadaki Müslümanlardan, hac anlaşmalarını imzalamak için Covid-19 ile ilgili gelişmeler netleşinceye kadar beklemelerini istedi" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:29
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