Suudi Arabistan: Hac anlaşmaları için koronavirüsle ilgili gelişmelerin netleşmesini bekleyin

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, dünya ülkelerine, hac sözleşmelerini imzalama konusunda koronavirüsle (Covid-19) ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemeleri çağrısında bulundu.



Bakan Benten, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, dünyadaki Müslümanlardan, hac anlaşmalarını imzalamak için Covid-19 ile ilgili gelişmeler netleşinceye kadar beklemelerini istedi" ifadesini kullandı.