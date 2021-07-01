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Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı

01.07.2021 11:36
Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı, System.String[]

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, Temmuz ayı ortasında başlayacak hac ibadeti sırasında zemzem şişeleri dağıtımında ve kutsal mekanların sterilizasyon işlemi sırasında robotların kullanılacağını açıkladı.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, Temmuz ayı ortasında başlayacak hac ibadeti sırasında zemzem şişeleri dağıtımında ve kutsal mekanların sterilizasyon işlemi sırasında robotların kullanılacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kala Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Bakanlık bu sene sıkı korona virüs tedbirleri aldığını duyurdu. Tedbirler kapsamında temasları en aza indirmek için zemzem şişelerinin dağıtımında ve kutsal alanları temizleme işlemlerinde robotlar ve yapay zeka kullanılacak.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, "Hac adaylarına sterilize edilmiş zemzem su şişeleri dağıtılacak. Su şişleri robotlar ve yüksek teknolojili akıllı araçlar kullanarak dağıtılacak" dedi. Al Sudais, özellikle yaşlı ve engelli hacı adaylarının hareket etmelerini ve ibadetlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için 800'den fazla araç sağlanacağını da açıkladı. Robot ve yapay zeka kullanılmasına rağmen kutsal alanları dezenfekte etmek için yaklaşık 5 bin işçi görevlendirildiğini de duyuran Al Sudais, bütün kutsal alanları 60 bin litreden fazla dezenfektan ve en son temizlik teknolojilerini kullanarak günde 10 kez dezenfekte edileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha önce yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini açıklamıştı. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içerisinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

(İHA)

Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Umre, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı - Son Dakika


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