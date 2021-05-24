Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek - Son Dakika

Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek

24.05.2021 10:41

Suudi Arabistan, hac ibadeti için bir genelde yayınladı. Söz konusu genelgeye göre; 45 bini yurt dışı 15 bini ise yurt içi olmak üzere 60 bin kişilik kontenjan açılacağı belirtildi. Ülkeye gelecek hacı adaylarının ise aşı yaptırdıklarını belirtmeleri gerekiyor. Öte yandan bunun yanı sıra adaylar, 3 gün boyunca karantinada kalacak ve yemekleri odalarına özel olarak çıkarılacak. Hacı adaylarına şeytan taşlama için verilecek taşların bile paketli olacağı de belirtildi.

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurt dışından, 15 bin hacı adayının ise yurt içinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.

AŞI YAPTIRDIKLARINI KANITLAMALARI GEREKİYOR

Hacı adaylarının hac ziyareti öncesi son 6 ay içinde herhangi bir hastalık nedeni ile hastanede yatmamış olmamaları ve bunu kanıtlanmasının gerektiği ifade edilen genelgede, adayların resmi kurumlar tarafından sağlanan aşı kartı ile aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının zorunlu olduğu aktarıldı. Genelgede, hacı adayının yaptırmış olduğu aşının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan aşılardan olması gerektiği belirtildi.

Aşının 1'inci dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerektiği ifade edilen genelgede, aşının 2'nci dozunun ise Suudi Arabistan'a gelmeden son 14 gün kala olunması gerektiği belirtildi.

3 GÜN KARANTİNA ZORUNLULUĞU

Genelgede, Suudi Arabistan'a hac ibadeti için yurt dışından gelen hacı adaylarının 3 gün karantina zorunluluğu bulunduğu aktarılırken, hacı adaylarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi ihtiyati tedbirler ile korunmaya devam edeceği ifade edildi. Yurt dışından gelen hacı adaylarına ayrıca, ikamet ettikleri yerde PCR testleri yapılacağı açıklandı.

ÖZEL ULAŞIM NOKTALARI BELİRLENECEK

Genelgede, hac kuralları ile ilgili güncel bilgilerin sosyal medya, tur acenteleri ve kısa mesaj gibi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği ifade edilirken, grupların toplanacağı yerlere ise özel ulaşım noktaları düzenleneceği aktarıldı.

HACI ADAYLARININ ODALARINA ÖZEL YEMEK HİZMETİ VERİLECEK

Otellerde ve odalarda kalabalıklaşmayı önlemek için ihtiyati tedbirler uygulanacağı belirtilen genelgede, her hacı adayının odalarına yemek hizmeti verileceği aktarıldı. Bu tedbir ile yemekhanelerdeki ve açık büfelerdeki toplanmanın önüne geçilmesi amaçlandığı ifade edildi. Genelgede, hacı adaylarının beraberinde getirdiği tüm bagajların dezenfekte edileceği ve bunun için personel görevlendirileceği belirtildi.

OTOBÜSLER YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK

Tüm yolculuk boyunca her hacı adayına bir koltuk numarası tahsis edileceği aktarılan genelgede, yolculuk sırasında ise hacı adaylarının ayakta durmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ailelerin birlikte oturmasına izin verileceği aktarılan genelgede, otobüslerdeki yolcu sayısının toplam kapasitenin yüzde 50'sini geçmeyeceği belirtildi. Otobüslerde her bir hacı adayı arasında bir koltuğun boş bırakılacağı ifade edilen genelgede, yiyeceklerin ise yalnızca önceden paketlenmiş bir şekilde hacı adaylarına ikram edileceği belirtildi.

TAŞLAR STERİL POŞETLER İÇİNDE VERİLECEK

Hacı adaylarına şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği ifade edilen genelgede, hacı adaylarının şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde toplam sayının 50'yi geçmeyeceği ve her katta eşit sayıda hacı adayı olacağı aktarıldı.

MESCİD-İ HARAM'DAKİ HALILAR KALDIRILACAK

Kovid-19 salgını nedeni ile Mescid-i Haram'daki halıların kaldırılacağı belirtilen genelgede, sosyal mesafenin korunmasının sağlamak amacıyla 2 metrelik aralıklarla yerlere etiketler yapıştırılacağı aktarıldı.

GEÇEN YIL HAC İBADETİ SADECE ÜLKE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Suudi Arabistan geçtiğimiz sene Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadeti için sadece ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul etmişti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ise, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Kovid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyurulmuştu. Açıklamada, hac vazifesinin hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenleneceği ve hac vazifesinin güvenli bir ortamda gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Mayıs, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek - Son Dakika


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