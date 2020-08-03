- Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: "Hac ibadeti sağlıklı bir şekilde yapıldı" - Son Dakika

- Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: "Hac ibadeti sağlıklı bir şekilde yapıldı"

MEKKE - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadetinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapıldığını, hacıların gerekli testleri yaptırıp ve karantina sürecini tamamladıktan sonra evlerine dönebileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da bu yıl korona virüs salgını nedeniyle önlemler altında hac ibadetini yapan Müslümanlar, son rükun olarak bilinen veda tavafını dün tamamladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınını önlemek amacıyla hac ibadeti boyunca bir dizi sıkı önlem uygulandığı belirtildi. Hac ibadeti süresinde hiçbir problem ya da gerginlik yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, hacılar arasında korona virüse rastlanmadığı kaydedildi. Bakanlık, hacıların belirlenen kapılardan geçtiklerini ve sosyal mesafeyi korumak için işaretlenen yolları takip ettiklerini ifade etti. Açıklamada, bütün kutsal alanlarda sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uyulduğu da vurgulandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Maşat, hac ibadetinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapıldığını, hacıların sağlık testlerinden geçip ve karantina sürecini tamamladıktan sonra evlerine dönebileceklerini söyledi. Maşat, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği tüm önleyici talimatların uygulandığını belirtti.

Öte yandan, hac ibadeti başlamadan önce kutsal alanlarda çalışmak üzere görevlendirilenler ve hacılara hizmet veren bütün personel özel bir sağlık muayenesinden geçtikten sonra korona virüs testinden geçmişti. Bütün kutsal alanlarda sık sık sterilizasyon işlemleri yapılmıştı.