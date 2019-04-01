Suudi Arabistan Hakkındaki Bu Gerçekleri Biliyor Musunuz?
1 saat önce
Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülke olan Suudi Arabistan Orta Doğu'daki bütün körfez ülkeleri gibi hızla gelişmektedir.
Arap Yarımadası
'nda bulunan en büyük ülke olan Suudi Arabistan Orta Doğu
'daki bütün körfez ülkeleri gibi hızla gelişmektedir. Birçoğunuzun aklına Suudi Arabistan denilince belli başlı şeyler gelmektedir. Ancak bugün sizlere duyduğunuzda çok şaşıracağınız Suudi Arabistan hakkındaki inanılmaz gerçeklerden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:47 Kaynak: Youtube
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