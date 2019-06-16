Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan ham petrol ihracatında yine lider
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Suudi Arabistan ham petrol ihracatında yine lider

38 dakika önce

Suudi Arabistan, geçen yıl en fazla ham petrol ihraç eden ülke oldu.

Suudi Arabistan ham petrol ihracatında yine lider, System.String[]
ÖVÜNÇ KUTLU - Suudi Arabistan, geçen yıl en fazla ham petrol ihraç eden ülke oldu.
AA muhabirinin "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, Suudi Arabistan, ham petrol ihracatında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artışla günlük ortalama 7,38 milyon varille dünyada ilk sırada yer aldı.
Suudi Arabistan, 2017'de günlük ortalama 7,18 milyon varillik ham petrol ihracatıyla bu alanda yine zirvede yer almıştı.
Günlük ortalama ham petrol ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artışla 5,54 milyon varile çıkan Rusya dünya genelinde ikinci, söz konusu dönemde yüzde 7,2 yükselişle günlük ortalama 4,03 milyon varille Irak üçüncü sırada yer aldı.
Ayrıca, Suudi Arabistan 297,7 milyar varillik petrol rezervleriyle bu alanda dünyada ikincilik konumunda bulunurken, 2018 sonu itibarıyla toplam 303,3 milyar varillik rezervi olan Venezuela ise zirvede yer alıyor.
Petrol ürünleri ihracatı göz önüne alındığında, ABD günlük ortalama 5,26 milyon varillik seviyeyle dünyada ilk sırada bulunuyor. Bu ülkeyi, günlük ortalama 3,62 milyon varillik petrol ürünleri ihracatıyla Rusya ve 1,87 milyon varille Singapur izliyor.
İthalatta Çin ilk sırada
Ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında ise Çin dünyada ilk sırada yer alıyor.
Rapor, Çin'in ham petrol ve petrol ürünleri ithalatının 2017'de günlük ortalama 10,24 milyon varil seviyesinden, 2018'de yüzde 7,8 artışla günlük ortalama 11,04 milyon varile yükseldiğini gösteriyor.
Söz konusu dönemde ABD, ham petrol ve petrol ürünleri ithalatının yüzde 2,2 düşüşle geçen yıl günlük ortalama 9,93 milyon varile gerilemesiyle dünya genelinde ikinci sırada bulunuyor.
Hindistan'ın ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı ise, aynı dönemde yüzde 5,4 artışla günlük ortalama 5,22 milyon varillik seviyeyle dünyada üçüncü sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Söz, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Ekonomi
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