Suudi Arabistan Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunu gelecek ay yargılayacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunu gelecek ay yargılayacak

6 saat önce

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari ve oğlunun yargılanmasına gelecek ay başlanacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunu gelecek ay yargılayacak, System.String[]

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari ve oğlunun yargılanmasına gelecek ay başlanacağı belirtildi.

Hamas yöneticisi Hadari'nin kardeşi Abdulmecid el-Hadari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi olmayan kaynaklardan, Nisan 2019'dan bu yana tutuklu olan kardeşi Muhammed ve yeğeni Hani'nin 8 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da mahkemeye çıkarılacağını öğrendiklerini söyledi.

Suudi Arabistan'daki başka Filistinli tutukluların da duruşmaya çıkarılacaklarını aktaran Hadari, kardeşinin ve yeğeninin herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alındığına işaret etti.

Suudi Arabistan makamları konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" adlı Twitter hesabından 2 Şubat'ta, Suudi makamların Zehban Cezaevi'nde bulunan Ürdünlü ve Filistinli tutuklulardan 14'ünü gelecek günlerde yargılamaya hazırlandığı yönünde paylaşımda bulunulmuştu.

Paylaşımda, duruşmada söz konusu kişilere "Filistin direnişini desteklemek" ve "hayır işleri için çalışmak" yönünde suçlamalar yöneltileceği eklenmişti.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini aylardır gözaltında tutuyor

Hamas'tan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına aldığı belirtilmişti.


Hadari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiği aktarılan açıklamada, daha önce kulak burun boğaz alanında danışman doktor olarak çalışan 81 yaşındaki Hadari'nin, sağlık sorunları da yaşadığı kaydedilmişti.


Hamaslı Hadari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hadari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmişti.

Suudi Arabistan, Muhammed Salih, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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