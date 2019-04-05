Suudi Arabistan Hapishanelerinde 100'den Fazla Iraklı Tutuklu Var
2 saat önce
Suudi Arabistan hapishanelerinde çoğunluğu sınırı kaçak geçtiği gerekçesiyle tutuklanan 100'den fazla Iraklının bulunduğu açıklandı.
Suudi Arabistan
hapishanelerinde çoğunluğu sınırı kaçak geçtiği gerekçesiyle tutuklanan 100'den fazla Iraklının bulunduğu açıklandı.
Irak merkezi hükümetine bağlı İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Bayatlı, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan hapishanelerinde 100'den fazla Iraklının tutuklu olduğunu belirterek, "Çoğunluğunun yakalanma gerekçesi sınır ihlalidir." ifadesini kullandı.
Tutuklu Iraklıların Suudi Arabistan sınırına yakın köylerde ikamet ettiğini aktaran Bayatlı, Irak hükümetine başta komşular olmak üzere bölge ülkelerle ortak çıkarlar esasında ilişkiler geliştirerek tutuklular dosyasına önem verme çağrısında bulundu.
Bayatlı ayrıca, komisyon üyelerinin hapishanelerdeki Iraklı tutuklularla görüşmesine izin verilmesi için Irak hükümetinin Suudi Arabistanlı yetkililere baskı uygulaması gerektiğini kaydetti.
Irak ile Suudi Arabistan arasında yaklaşık 820 kilometrelik kara sınırı bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA
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