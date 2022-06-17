Suudi Arabistan Hariri suikastı sanıklarına verilen cezadan memnun - Son Dakika
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Suudi Arabistan Hariri suikastı sanıklarına verilen cezadan memnun

17.06.2022 16:32
Suudi Arabistan Hariri suikastı sanıklarına verilen cezadan memnun

Suudi Arabistan, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili Hizbullah üyesi iki sanığa müebbet hapis cezası verilmesini memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili Hizbullah üyesi iki sanığa müebbet hapis cezası verilmesini memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mahkeme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma "İran destekli milislerin terör uygulamalarından muzdarip Lübnan ve halkına karşı sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'la ilgili uluslararası kararların uygulanması ve "eşi benzeri görülmemiş bir kaosa neden olan masum can kayıplarına kasten katkıda bulunan faillerin izinin sürülmesi" talep edildi.

Birleşmiş Milletler ve Lübnan hükümeti arasındaki anlaşmayla kurulan Lübnan Özel Mahkemesi, dün, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili açılan davaya ilişkin Ağustos 2020'de haklarında beraat kararı verilen gıyabi sanıklar Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi'yi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Refik Hariri suikastı

Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi Suriye yönetimiyle ters düşmesinden kısa süre sonra 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü bir araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetti.

Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi ve Suriye rejimi, uluslararası baskıların da gölgesinde Lübnan'daki 30 yıllık askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı.

Şam'ın Lübnan'daki askeri varlığının sona ermesinin ardından, ülke içinde Esed rejimine karşı gelen Lübnanlı farklı isimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

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