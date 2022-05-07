SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI

07.05.2022 16:21

SUUDİ Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu Türkiye'ye uçuşlarına iki yıl aradan sonra bugün Cidde-İstanbul seferiyle başladı.

SUUDİ Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu Türkiye'ye uçuşlarına iki yıl aradan sonra bugün Cidde- İstanbul seferiyle başladı.

Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu Saudia'nın Cidde'den 130 yolcusuyla kalkan Airbus A330 tipi uçağı 14.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İki yıl aradan sonra gerçekleşen ilk uçuşun ardından Saudi uçağının kabin ve kokpit ekibine, yer hizmeti veren personel tarafından çiçek takdim edildi. Cidde seferinin ardından bugün Riyad uçuşları da başlıyor. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek. Riyad ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Cidde uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

UMRE ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

Ayrıca pandemi nedeniyle uygulanan hac ve umre yasaklarının Suudi Arabistan makamları tarafından kaldırılmasının ardından ilerleyen günlerde umre seferleri yeniden başlayacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI
SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI
SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI
SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI
SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARI TÜRKİYE UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika


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