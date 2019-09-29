Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Hindistan'a 100 milyar dolar yatırım planlıyor
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Suudi Arabistan, Hindistan'a 100 milyar dolar yatırım planlıyor

41 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Dr. Saud bin Muhammed el-Sati, ülkesinin Hindistan'da çeşitli alanlarda 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Suudi Arabistan, Hindistan'a 100 milyar dolar yatırım planlıyor, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Dr. Saud bin Muhammed el-Sati, ülkesinin Hindistan'da çeşitli alanlarda 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'ya (PTI) açıklamada bulunan Sati, "Suudi Arabistan, Hindistan'da enerji, arıtma, petrokimya, altyapı, tarım, mineraller ve madencilik alanlarında potansiyel olarak 100 milyar ABD doları yatırım yapmayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

Sati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2030 stratejisiyle ülkesinin petrol ürünlerine bağımlılığını azaltarak ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Hindistan'ın ülkesi için cazip bir yatırım merkezi olduğunu ve 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Ülkesinin, Yeni Delhi yönetimi ile petrol, gaz ve madencilik gibi sektörlerde uzun vadeli ortaklıklar hedeflediğini aktaran Sati, iki ülke arasındaki 34 milyar dolarlık ticaret hacminin artmaya devam edeceğini de vurguladı.

Suudi Arabistan, Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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