Suudi Arabistan Husiler'in attığı balistik füzelerini engelledi - Son Dakika

Suudi Arabistan Husiler'in attığı balistik füzelerini engelledi

Arap Koalisyon Kuvvetleri, Husiler'in Riyad kentine fırlattığı balistik füzeyi düşürdüğü açıkladı.

Arap Koalisyon Kuvvetleri, Husiler'in Riyad kentine fırlattığı balistik füzeyi düşürdüğü açıkladı.

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Arap Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Türk El-Maliki, Arap Koalisyon Kuvvetleri tarafından Yemen'in Sana kentinden Suudi Arabista'nın Riyad şehrine yönelik Husiler tarafından atılan balistik bir füzelerin engellendiğini söyledi.


El-Maliki, "Bu sabah ortak koalisyon güçleri tarafından, Riyad şehrindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik düşmanca bir operasyon gerçekleştirildi. Sana'dan Riyad şehrine Husiler balistik bir füze fırlattı. Askeri çabalarımızla füzeyi yok edebildik" ifadelerini kullandı.


Husiler'in düzenlediği saldırıların dün gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar devam ettiğini ifade eden El-Maliki "Dün akşamdan sabah saatlerine kadar Husiler'in Riyad'taki üst düzeyli yetkililer ile beraber sivillere saldırmaya denedi. En az 8 İHA insansız uçak ve 3 balistik füze fırlatıldı. Ancak hepsi başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi" dedi. - RİYAD

Riyad, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan Husiler'in attığı balistik füzelerini engelledi - Son Dakika
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